Екатеринбуржцу запретили кататься на горках аквапарка из-за большого веса

10.05.2017

Оказалось, на аттракцион пускают только тех, кто весит меньше 120 килограммов

Чтобы не дать мужа в обиду, Оксане пришлось спорить с сотрудниками аквапарка. Те супругов словно холодной водой окатили, заявив — Дмитрию нельзя кататься с горок. Мужчине прямо сказали, под его весом аттракцион может проломиться. Волна обиды Дмитрия и Оксану захлестнула в разгар семейного праздника — дня рождения жены. Праздник омрачил инструктор, который не пустил мужчину на водную горку — оказалось, что она рассчитана максимум на 120 килограммов нагрузки. Хоть на входе это и не объяснили, посетитель спорить не стал — он, действительно, немного тяжелее положенного. Супруги решили найти другое развлечение и попытались забрать деньги. Но в кассе их отдавать отказались — мол, Цукановы успели сходить в сауну и поплавать в бассейне. Чтобы вывести аквапарк на чистую воду, горожане даже вызвали полицию. У них приняли заявление о возврате средств, да и только. Нам в аквапарке ответили, что их сотрудники поступили правильно. Клиент еще на берегу должен был выяснить, что катание с горки — развлечение не для него. Из этого тайны не делают. Строчку о правилах посещения парка, признаются супруги, они действительно подписывали. Думали, что это касается поведения в аквазоне. Между тем, никаких документов с информацией о запретных для Дмитрия аттракционах гостям читать не давали и даже на словах не предупредили мужчину, что ему нельзя. Информации об ограничении по весу, утверждают супруги, им предоставлено не было. Перед оплатой посетителям дали только заполнить анкету. Но и в ней отсутствовала просьба указать свои габариты. На входе мужчину также никто не остановил. По словам правозащитников, если предупреждений действительно не было, супруги могут требовать возврата средств. Ведь вся важная для потребителей информация должна предоставляться до внесения денег в кассу. Поэтому, если аквапарк не вернет Цукановым деньги, им советуют идти в суд. Вполне возможно, что им удастся взыскать неполную сумму. Часть услуг все же была оказана. Впрочем, в аквапарке намерены решить дело миром и снова ждут Оксану и Дмитрия в гости. Но пока супруги туда идти не настроены.