«Живая Победа»: необычный проект превратил екатеринбуржцев в героев военных лет

09.05.2017

Стать участником проекта может каждый горожанин, достаточно отыскать подходящее фото

Сергея спешно принимают в ряды советской армии, чтобы отправить… в прошлое. Девять добровольцев решили пойти по стопам предков, героев Великой Отечественной, и их глазами взглянуть на мир в войне. Ребята реконструируют знаковый снимок 43-го года, запечатлевший, как уезжают на фронт бойцы легендарного Уральского танкового корпуса. Лица героев светятся надеждой, которую потомкам трудно повторить. Они-то знают, какова будет цена Победы. Эмоции — главное, что должно быть в обновленном кадре, говорят авторы необычного фотопроекта. Поэтому они не добиваются портретного сходства, а лишь стараются передать атмосферу. На этом снимке ее помогают создать старый вагон с детской железной дороги и шинели, взятые на киностудии. Налет десятилетий на фото наносит старинная камера-обскура. А это, пожалуй, самая страшная страница в истории тылового Свердловска. 3 июля 41го года Сталин официально объявил о начале войны. Горожане слушают горькую весть из репродуктора на здании горсовета. Ради повторения этого момента замерли на месте жители современного Екатеринбурга. Чтобы вернуться в прошлое, участники проекта пришли на съемки с утра пораньше в выходной день. Это время организаторы выбрали, чтобы в кадр попало как можно меньше автомобилей. В тени здания, сдерживая дрожь на холодном ветру, стойко позируют девушки в легких блузках. Но это, говорят, не страшно. Жителям тылового Свердловска приходилось труднее. Как могли, день Победы приближали и артисты театра Музкомедии. Их подвиг запечатлен на этой архивной карточке. В центре снимка — танк Т-34. В 43-м году музкомовцы отправили на фронт сразу три таких машины. Деньги на них собирали всем театром: отдавали последние сбережения, устраивали благотворительные концерты по вечерам. Современники и сегодня знают героев прошлого в лицо и по именам. Годы войны помнит даже одежда. Винтажными нарядами 30-х годов с театром поделились екатеринбуржцы. Приодеться пришлось и главному герою исторического снимка — знаменитой «тридцатьчетверке». Чтобы новые снимки было не отличить от оригинала, все их снимают на старую камеру-обскура. Она, признаются фотографы, придает изображениям больше объема и искренности. Если, конечно, погода позволяет. Новую жизнь в рамках проекта «Живая Победа» получат также снимок медсестер, слушающих лекцию в госпитале, и портрет легендарного диктора Юрия Левитана, который вел трансляцию из Свердловска. С помощью реконструкции, надеются авторы, подвиги героев будут храниться гораздо дольше, чем старинные фотографии. В отличие от них, народная память вечна.