«Вальс Победы» вскружил голову жителям Верхней Пышмы

09.05.2017

В городе впервые прошла международная танцевальная акция

«Вальс Победы» сегодня кружит голову так же как в мае 45-го. Несложные «па» хранят память о великом подвиге. Почтить его собрались сотни жителей Верхней Пышмы, победный танец они учили целых 2 месяца! Стоять в сторонке не смогли ни студенты, ни пенсионеры. Парад военной техники здесь нынче как в кино! В первых рядах — легендарный Т-34 — звезда экрана. Машина снималась в сериале «4 танкиста и собака». Овчарка и сегодня в числе его пассажиров. Чтобы не уступать коллеге из телевизора, пес прошел множество тренировок. И спустя семь десятков лет военная техника при полном параде. На ходу боевые машины лишь благодаря кропотливой работе реставраторов! Каждый год музей пополняется новыми раритетами. Нынче в их числе бронеавтомобиль БА-20 и гусеничный тягач — родом из Сталинграда. Завершает парад авиация: самолеты, истребители и вертолеты. На зрительской трибуне аншлаг. Посмотреть праздничное шествие собрались десятки ветеранов. В самый главный праздник в году фронтовики вспоминают — в 45-ом Победу отмечали, не жалея патронов. Тех, кто приближал День Победы, но не дожил до него, потомки пронесли на руках. В акции «Бессмертный полк» приняли участие больше двух с половиной тысяч верхнепышминцев.