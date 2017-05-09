В День Победы в Екатеринбурге почтили память «Черных ножей»

09.05.2017

Митинг начался в тишине — с минут скорби и со слезами на глазах

О войне и ее героях горожане вспоминают в тишине. У каждого, кто пришел почтить память павших, своя трагическая история. Дети и внуки вспоминают родных, не вернувшихся с фронта, ветераны — похороненных здесь сослуживцев. Николай Васильевич — один из сотни тысяч жителей Свердловска, ушедших на фронт. Почти половина из них не вернулась. Герои отдали за Победу свои жизни, и вот уже 72-й год горожане отдают им дань памяти. Павших на полях сражений и тех, кто не покладая рук, помогал фронту в тылу сегодня чествовали у всех мемориалов и обелисков. Цветы горожане возложили к памятнику разведчикам уральского танкового корпуса. Мотобатальон военная медсестра Серафима Михайловна называет кровеносным сосудом соединения. Ведь мотоциклисты поддерживали связь между танковыми бригадами. Почтить память добровольцев приехали байкеры «Черные ножи» — это неофициальное название легендарного корпуса. Современные мотоциклисты сделали круг почета вокруг мемориала. Этой традиции они не изменяют со дня основания братства. Название «Черные ножи» хранит память не только о легендарных танкистах, но и о тех, кто титаническими усилиями создал корпус. Государство не потратило на него ни копейки. Все было куплено на деньги рядовых уральцев и окупилось на войне. Заслуги тех, кто трудился в тылу, переоценить нельзя. В военные годы Свердловск напоминал огромный госпиталь и кузницу, ковавшую Победу. И эта память должна передаваться из поколения в поколение. Благо, то, какой ценой досталась победа, понимают даже самые юные горожане. С каждым годом на митинги их приходит все больше.