По Екатеринбургу проехались машины-амфибии и знаменитые «Победы»

09.05.2017

Центр города стал большой площадкой для передвижной выставки ретроавтомобилей

70-ти лет ему не даст даже профессионал. Сложно поверить, но под капотом американского «Виллиса» целая история. Но чтобы возродить ее, механикам пришлось потрудиться — поднять архивы и перебрать в моторе каждый винтик. Детали к таким машинам владельцам приходится искать в интернете или самостоятельно вытачивать на станке. Эту фордовскую амфибию 42 года выпуска, например, к выезду в свет готовили шесть лет! Зато теперь хоть снова в бой – на земле и на воде. Эта модель – в своем ряду одна из первых, сошедших с конвейера. Ее сверстники давно сданы на металлолом. Амфибия бодрится, но и ей непросто держать марку. В первую очередь, из-за топлива. Прокормить такой аппарат непросто. Прикоснуться к истории на выставке стремятся сотни горожан. Даже выстраивается очередь из желающих сделать селфи на фоне легендарных полуторок, американских броневиков и, конечно, «Победы» – знаменитого Газ М20. В праздничные массы коллекционеры сегодня продвигали два десятка раритетов. Все машины старше Победы – выпущены еще до 45го. Но как и великое событие, не покрылись пылью забвения. И все же годы берут свое. Поэтому нынче время фотосессии с автоветеранами ограничили – чтобы они не устали от публики, желающий потрогать и посидеть за баранкой раритета.