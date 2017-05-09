Екатеринбург отметил 72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной

Ветераны снова в строю! Виновники торжества на Парад пришли на час раньше: несмотря на возраст — выправка по-прежнему военная. После построения и короткой переклички 4 десятка человек садятся по машинам и вспоминают тот самый День Победы. 10 автомобилей с фронтовиками и тружениками тыла, по традиции, открывают Парад. Вслед за ними на главную площадь города выносят знамя Победы — символ мужества и стойкости советских солдат. В этом году в праздничный строй встали 2300 военнослужащих. Их приветствует командующий войсками центрального военного округа. Генералы нынче сменили серые «Волги» на черные. Первыми в торжественном марше идут самые юные участники — рота барабанщиков суворовского училища. Вслед за ними чеканят шаг новички — юнармейцы. Специально к параду им сшили новую бежевую форму. Шествие колонны завершают песней, громче всех поют, конечно, девушки. Смотр военной техники тоже открывает ветеран — легендарный Т-34. Лучший танк Великой Отечественной войны, выпускавшийся на уральских заводах, прошел от Курской Дуги до Берлина и Праги. Следом за живым свидетелем войны идут современные установки, среди которых наследники легендарных Катюш — системы Град, Ураган и Искандер. А новинку этого года специально везли из Новосибирска — зенитно-ракетные комплексы С400 приехали в Екатеринбург на поезде. За право управлять парадной техникой военным пришлось серьезно побороться. Парад Победы завершается на высоте. В буквальном смысле. Боевая авиация слетелась в город со всего Урала. Самолеты и вертолеты взлетали со свердловских, пермских и челябинских аэродромов, но в фигуры пилотажа они выстраиваются уже в небе над Екатеринбургом. Этот полк даже взглядом охватить невозможно — колонна растянулась на несколько кварталов. И таких судеб, уже ставших историей, здесь тысячи. В память о тех, кто не вернулся с поля боя, в небо запускают белых голубей.