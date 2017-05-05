В помощь аллергикам: екатеринбуржец составил подробную карту цветущих аллей города

05.05.2017

Какие улицы лучше обходить стороной?

Листочки и почки Ольга обходит за версту. Иначе у нее краснеют глаза и появляется насморк. У горожанки аллергия на весну — точнее почти на все цветущие растения. От деревьев, которые одеваются в зеленое, сейчас стараются держаться подальше все, кто чихать хотел на пыльцу. В среднем, это каждый седьмой горожанин. Чтобы облегчить аллергикам жизнь, екатеринбуржские активисты создали необычную карту. На ней обозначены места, цветущие пышным цветом. Изначально карта цветения задумывалась как путеводитель по живописным местам города. Однако схемой, в первую очередь, заинтересовались аллергики. Пока на ней указано 25 опасных зон, но проект еще в разработке. В создании антиаллергенных маршрутов смогут поучаствовать все, для кого весна не в радость. Они будут оставлять комментарии на портале. Но даже держась на расстоянии от парков и скверов, аллергики ходят по улицам в слезах. Ведь пыльцу разносит ветром по всему городу. Тем, кому докучают зуд глаз, чихание и заложенность носа, крапивница, а также удушье, советуют добавить на карту обязательный пункт назначения — больницу. Ведь запущенные случаи могут закончиться плачевно. Не допустить этого помогут назначенные препараты и меры предосторожности. К примеру, перед выходом на улицу аллергикам следует промыть нос морской водой. Она защищает слизистую от пыльцы. В помощь глазам — солнечные очки. Максимально защититься от весенней аллергии поможет только иммунотерапия, которая проводится в осенне-зимний период. Если вы не позаботились о прививке заранее, пользуйтесь хотя бы антигистаминной картой. Всё лучше, чем ничего.