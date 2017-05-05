Новоселье на болоте: в Первоуральске многодетным семьям выдали затопленные участки

Островок земли для будущего строительства со всех сторон окружен водой


Чиновники уверяют, по документам с землями все в порядке. И никаких затоплений здесь быть не должно. Но, по словам пострадавших, даже на спутниковых снимках чётко видно — добраться до места без лодки невозможно. Люди рассказывают, что все документы подписывали вслепую — мол, полной информации об участках им не предоставили. Иначе жить на болоте никто бы не согласился. Теперь семьям с детьми приходится ютиться у родственников и обивать пороги администрации. Отстаивать свое право на твердую землю под ногами они собираются в суде.

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Новоселье на болоте: в Первоуральске многодетным семьям выдали затопленные участки