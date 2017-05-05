Душит запах: пенсионерка жалуется на едкие лакокрасочные вещества

05.05.2017

Их, уверяет женщина, коммунальщики хранят прямо под ее квартирой

На соседей здесь жалуются не жалея красок! Едкий шлейф, уверяют жильцы, тянется из этой из кладовки. Найти ее можно даже по следам на ступенях. Квартира Татьяны Ильиничны этажом выше, но запах добрался и до нее. Чтобы избавиться от удушья, женщина вынуждена постоянно держать окна нараспашку. Но выветрить запах не получается. Отравляющая жизнь проблема тянется с начала весны. Татьяна Ильинична не раз обращалась к коммунальщикам, но те лишь обещают разобраться. Однако в ЖЭУ уверяют, жильцы сгущают краски! Мол, никаких складов у них нет. Ведь все покрасочные работы ведутся с колес: к вечеру у маляров материала не остается, так что и в хранении нет необходимости. Но, говорят, появление запаха в квартире объяснимо. Вообще, складирование лакокрасочных материалов в жилых домах запрещено законом, поскольку это создает пожароопасную обстановку. Поэтому если вы почувствовали у себя в квартире запах краски, и никто из соседей не проводит ремонт, смело жалуйтесь в МЧС.