Бедные — направо, богатые — налево: родители жалуются на рассадку детей в школьных столовых

05.05.2017

Взрослые считают, что учеников рассаживают по финансовому достатку

Любые витамины — за ваши деньги. В этой школе лимон дают одним ученикам, а с кислым выражением лица на обеде сидят другие — те, у кого индивидуальное упрощенное меню. У таких ребят большие перемены — не сахар. В 168-ой школе тех, кто питается за счет государства, несколько десятков. В основном, это дети из малообеспеченных и многодетных семей. Их на обеде сразу видно — у льготников во всех смыслах отдельный стол. Из-за этого дети сами называют себя изгоями. В школах говорят, что рассаживают ребят по разным лавкам для порядка. Так работникам проще накрывать столы. Однако правозащитники такой подход к питанию школьников называют дискриминацией. В аппарате детского омбудсмена предлагают сделать единое — базовое — меню для всех учащихся. Так, как сейчас питаются льготники, должны есть все без исключения — увеличить дотацию властям не по карману. Те же, кто захочет большего, пусть покупают дополнительные блюда. То, что детей-льготников, в сравнении с «платниками», не докармливают, показала и спонтанная прокурорская проверка. В надзорном ведомстве установили, порции у них поубавились. В этой школе вместо 120 граммов котлеты весят вдвое меньше, а на 10 кусочков творожной запеканки недовес составляет 100 граммов. Если за продуктовую дискриминацию уголовного наказания не предусмотрено, то за недостачу поварам грозят реальные штрафы и даже срок. Такие вот пироги.