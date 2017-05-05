Артисты Музкомедии вернулись в прошлое ради фотографии

05.05.2017

В Екатеринбурге реконструировали снимок времен Великой Отечественной

Губки бантиком, бровки домиком — с легкой руки гримера актриса свердловского Музкома превращается в модницу военных лет. Играть Великую Отечественную труппе приходилось и раньше, но впервые артисты делают это не на сцене, а на танке. На необычных подмостках артисты театра воскрешают память об ушедших коллегах. Трудясь в тылу в годы войны, те отправили на фронт три танка. Деньги собирали всем театром: актеры и музыканты отдавали последнее, устраивали благотворительные концерты по вечерам… Так в Уральском Добровольческом корпусе появилась колонна «Свердловский артист». Героев прошлого и сегодня знают в лицо и поименно. Роли бойцов музыкального фронта сегодня играют нынешние артисты. Чтобы реконструировать легендарное фото, в военную форму облачились участники хора, а в гражданском — солисты. Эти костюмы из спектакля «Парк советского периода» и сами прошли войну. Винтажными вещами с театром поделились свердловчане. Теперь их хранят — как память и вдохновение. Приодеться пришлось и главному герою исторического снимка — танку Т-34. Наконец, спустя пару часов подготовки, все и всё на высоте. Однако, сделать снимок быстро не получается. Штатив старой камеры оказался низковат. Проблему решили, поставив обскуру на крышу автомобиля. Погода тоже оказалась плохим помощником. Между тем, во время съемок солнце скрылось и пошел снег. Стоять неподвижно на стылом ветру — задача не из легких. И это не единственное испытание, которое пришлось перенести участникам. Сделав удачный кадр, авторы проекта едут дальше. В медицинском колледже они будут оживлять еще один снимок, на котором медсестры тылового Свердловска слушают лекцию. Роль военных медиков сыграют современные студентки медколледжа. Увидеть все фотографии можно будет в Ночь музеев.