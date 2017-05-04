Встреча прошлого с будущим: суворовцы устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной

Воины-освободители услышали песни 40-ых годов и вновь побывали на поле боя


Вспомнить былое собралось две сотни ветеранов со всей области. Среди гостей — дети войны, чьи родные погибли в те годы, и сами бойцы. Самый старший готовится отметить столетний юбилей. К сожалению организаторов, всех желающих привезти в Екатеринбург они не смогли — некоторым не позволило здоровье и врачи. Но те, кто попал на праздник, растрогались до глубины души. После концерта, за чашкой чая очевидцы тех страшных событий рассказали молодежи о военном прошлом и дали советы на будущее. В частности, поделились секретами долголетия. Так, 95-летний Андрей Петрович всю жизнь занимается спортом. Чего и суворовцам желает.

Также в разделе Жизнь
21.04.2017
Главное, чтоб здоровье позволяло! Ветераны готовятся в Параду Победы
24.04.2017
Музей истории Екатеринбурга ищет человека, который будет гонять голубей за 20 000 рублей в месяц
27.04.2017
«Живая Победа»: в Екатеринбурге оживляют фотографии времен Великой Отечественной
26.04.2017
Торты на колесах: свердловчанки научились делать десерты на радиоуправлении

Вчера
Встреча прошлого с будущим: суворовцы устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной