Уральские агрономы устроили комаров на работу в теплицы с помидорами

04.05.2017

В их обязанности входит уничтожение паутинного клеща — главного врага томатов

Этот комариный спецназ впору назвать Фантомом. Насекомые едва видны даже через объектив камеры. Маленькие, да удаленькие, говорят агрономы. Одной особи хватит, чтобы защитить от вредителя томатов – паутинного клеща — до сотни растений. Он высасывает из помидорной рассады все соки: листья вянут, и фотосинтез останавливается. Зато для комаров эти паразиты — настоящее лакомство. Полезных комаров, которые будут охранять урожай томатов, к нам привезли из Голландии. В местных теплицах они будут как дома – здешний микроклимат им отлично подходит. В одной банке и уже взрослые особи, и личинки, которые станут эдаким средством биологической защиты. Благодаря отказу от «химии», в теплицах удалось добиться небывалой урожайности. В этом году первую партию томатов в магазины отправили еще месяц назад. До конца сезона с веток агрономы планируют снять больше 3,5 тысяч тонн спелых плодов. Доказано, что эти плоды борются с раковыми клетками. Ну, а с теми, кто вредит самим растениям, уже вступили в бой маленькие комарики. Их служба хоть и не видна на первый взгляд, но результат труда точно будет заметен — по богатому урожаю.