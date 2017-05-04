Собачья смерть: в Октябрьском районе обнаружили тела бродячих псов с пулевыми ранениями

Куда ведут следы с места массового побоища?


Мертвых псов Николай Котиков нашел, когда собирал траву для кроликов. На кладбище животных садовода вывел характерный запах. Мужчина не сомневается — несчастных собак зверски убили, на телах даже пулевые отверстия имеются. Всего в лесу местные нашли 12 мертвых псов. Тела свалили в две кучи в паре метров друг от друга. Земля вокруг усеяна гильзами. Это наводит жителей на мысль, что смерть собак была мучительной. По мнению зоозащитников, столь жестоко с животными могли обойтись отловщики, захотевшие сэкономить на утилизации бродяжек. По правилам, бродячих собак, которые агрессивны или больны, усыпляют. Делается это через оформление всей ветеринарной документации, которая стоит денег. Недобросовестным ловцам проще и дешевле расправиться со зверями в лесу. Однако екатеринбургские подрядчики такого сделать не могли, говорят активисты. Их деятельность строго контролируется. Скорее всего, это контрактники из другого муниципалитета-либо догхантеры. Впрочем, сотрудники спецавтобазы, осмотрев тела, не исключают, что собак убили вовсе не патронами. На участке разбросаны гильзы для разных винтовок. Вполне возможно, что они охотничьи. А дыры, которые садоводы приняли за следы от пуль, могли и вовсе быть проедены. Впрочем, санитарное обследование показало — подозрение на огнестрельные ранения все же есть. Но точная причина станет известна после тщательной экспертизы. Потом тела утилизируют по всем правилам. Зоозащитники же не хотят, чтобы это дело похоронили — они уже обратились в полицию. Ведь за последние 3 месяца это уже 4-й подобный случай, и ни один злоумышленник до сих пор не найден.

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Собачья смерть: в Октябрьском районе обнаружили тела бродячих псов с пулевыми ранениями