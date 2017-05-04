Опасная связь: мобильный телефон взорвался в руках у екатеринбуржца

04.05.2017

Неисправный аккумулятор едва не спалил всю квартиру

Этот смартфон вышел из строя во время перезарядки аккумулятора. Именно батарея, по словам владельца телефона, и стала источником повреждений. Испорченным его телефон стал в считанные секунды, вздыхает Алексей. Перед сном он поставил смартфон на зарядку и решил проверить почту, но связь неожиданно оборвалась. Хорошо, жена не растерялась и одеялом потушила огонь. Немного остыв от потрясения, супруги стали искать причину пожара. Зарядное устройство исключили сразу, как и перепад напряжения. Теперь Алексей ломает голову, кто виноват в пожаре. Ведь гарантийный срок его телефона истек. С момента покупки прошло уже 2 года. Мы подсказали для начала написать претензию. И вместе отправились в магазин. На ответ у продавца, по закону, есть 10 дней. Но уже сейчас понятно, что недостаток существенный — говорят юристы. Товар должен быть безопасным все время службы. Если окажется, что это — производственный брак, потребителю обязаны вернуть стоимость телефона и возместить убытки от пожара. Но в этом случае магазин понесет более существенные расходы. Помимо неустойки за отказ решить вопрос в досудебном порядке коммерсантам придется еще возместить судебные издержки, компенсацию причиненного вреда, а также оплатить штраф, 50% которого получит потребитель.