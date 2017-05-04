Липовый бизнес: как вычислить некачественные семена?

04.05.2017

На борьбу с мошенниками вышел «Россельхознадзор»

Продажу некачественной рассады инспекторы пресекают на корню. Сотрудники Россельхознадзора ловят за руки безответственных предпринимателей. А тем, кто торгует без документов, еще и устраивают экзамен по биологии. А вырасти может все что угодно. Особенно если саженцы разного сорта находятся в одном пакете, как на этой точке. Узнать растение с первого взгляда получается не всегда. Да и яркие упаковки не гарантируют грядки как на картинке. Повезет еще, если не пострадают другие посадки. Но «дачные эпидемии» к счастью, встречаются редко. А вот наткнуться на семена-пустышки рискует едва ли не каждый садовод. Из-за такой подделки Клавдия едва не осталась без урожая огурцов. На нарушения продавцы порой идут специально, дабы извлечь бОльшую выгоду. Торговцы выдают дешевый росток за дорогой, ведь отличить их на прилавке не получится. Сделать это можно только с помощью документов. Но порой подмена происходит еще на самом первом этапе. Эту проблему на себе почувствовала Татьяна Семеновна. В своем саду женщина хотела видеть короткоствольную яблоньку. Только вот через несколько лет, дорогое эксклюзивное деревце вымахало на пять метров. Теперь корешки пенсионерка покупает только в проверенных местах. Чтобы осенью не остаться ни с чем, садоводам советуют брать рассаду на крупных торговых точках — специализированные рынки или магазины проверяют куда серьезнее.