«Какакеты» для чистоты улиц: школьник придумал, как избавить дворы от собачьего помета

04.05.2017

Готовы ли собаководы поучаствовать в проекте?

Идею для бизнеса Егор нашел буквально под ногами. Весной его двор превратился в минное поле, усеянное собачьими экскрементами. Пока Егор установил два пробных образца какакетов. Создать их помог старший брат Дмитрий: он купил материалы, помог вырезать таблички, нарисовать и запустить информацию о проекте в интернет. У юного эко-предпринимателя уже появились заказчики, и не только из Нижнего Тагила. Жители Екатеринбурга тоже готовы купить какакеты. Ведь несмотря на то, что по правилам благоустройства, хозяева обязаны убирать за питомцами, газоны усеяны собачьими отходами. При этом собаководы не догадываются, что их безответственность, в первую очередь, вредит им же самим. На лапах и шерсти собаки вместе с фекалиями приносят в дом опасные инфекции, глистов и грибки. Всего более 30 заболеваний, передающихся человеку. Самым распространенное среди них — токсокароз. Поэтому Егор надеется, что его какакеты помогут сделать город чище. Даже подростку понятно, что дворы, полные собачьих неожиданностей, не только некрасивы, но и опасны.