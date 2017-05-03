Вкус Свердловска: разгадываем секреты популярности легендарных уральских сладостей

Каков на вкус Свердловск, знает, кажется, вся страна. Кекс, который изначально был создан, чтобы прославить наш город, со своей задачей справился на «отлично». Сейчас его рецепт уже классика, а полвека назад он считался новаторским. В то время именными кексами уже обзавелись Москва и Уфа. Поэтому свердловские кондитеры сделали ставку на свежесть решений. По задумке, десерт должны были поедать даже глазами, да и на вкус он обязан быть незабываемым. Для этого в рецептуру включили неожиданные ингредиенты. Сначала кекс производили только в Свердловске и Нижнем Тагиле, но потом — когда свежую идею распробовали — производство даже в других регионах. Сейчас, 50 лет спустя, он самый продаваемый среди подобных. Горожане едят «Свердловский» в прямом смысле слова тоннами. Каждый день из этой печки выходят сотни кексов. Неизменным остается не только вкус, но и форма. Гулять — так гулять. Если происхождение Свердловского кекса понятно — название говорит само за себя — то о том, что родом в Урала и знаменитые конфеты «Метеорит», знают немногие. На небосклоне местного кондитерства яркая звездочка сияла всю вторую половину 20 века, потом исчезла с горизонта. И только четыре года назад «Метеорит» сделал новый виток в своей истории. По удивительному стечению обстоятельств, это совпало с падением реального — Челябинского — болида. Так мягкий грильяж из фундука появился в витринах не только магазинов, но даже минералогических музеев мира. Вернуть себе былую славу готовится и младший брат «Метеорита» — конфеты «Рыжик». Они появились на свет благодаря смекалке уральских кондитеров. Дорогостоящий фундук частично заменили более доступным сырьем — морковью. Популярными стали не только необычные конфеты, но и мальчик, ставший лицом бренда. Иван — тот самый рыжик. Преподаватель экономики вспоминает, как совершенно случайно попал на фотосессию, даже не зная для чего она. А через полгода увидел себя на коробке со сладостями. С детства знакомый вкус и у еще одного шедевра уральских кондитеров — пряника «Сказы Бажова». Бестселлер не приедается уже 40 лет. Секрет его успеха — сухие духи. После выпечки пряник пропитывают сиропом на коньяке и прослаивают яблочным повидлом. «Сказы Бажова», увековечившие старинные предания, сами не терпят современных веяний. Практически всё кондитерам приходится делать вручную. А удивительные морозные узоры на поверхности, называемые «зайцами», проступают только с помощью старой доброй натуральной щетки. И хотя Свердловск потребителям
Вкус Свердловска: разгадываем секреты популярности легендарных уральских сладостей
Кондитеры раскрыли секреты конфет «Метеорит», «Рыжик» и пряника «Сказы Бажова»
Каков на вкус Свердловск, знает, кажется, вся страна. Кекс, который изначально был создан, чтобы прославить наш город, со своей задачей справился на «отлично». Сейчас его рецепт уже классика, а полвека назад он считался новаторским. В то время именными кексами уже обзавелись Москва и Уфа. Поэтому свердловские кондитеры сделали ставку на свежесть решений. По задумке, десерт должны были поедать даже глазами, да и на вкус он обязан быть незабываемым. Для этого в рецептуру включили неожиданные ингредиенты. Сначала кекс производили только в Свердловске и Нижнем Тагиле, но потом — когда свежую идею распробовали — производство даже в других регионах. Сейчас, 50 лет спустя, он самый продаваемый среди подобных. Горожане едят «Свердловский» в прямом смысле слова тоннами. Каждый день из этой печки выходят сотни кексов. Неизменным остается не только вкус, но и форма. Гулять — так гулять. Если происхождение Свердловского кекса понятно — название говорит само за себя — то о том, что родом в Урала и знаменитые конфеты «Метеорит», знают немногие. На небосклоне местного кондитерства яркая звездочка сияла всю вторую половину 20 века, потом исчезла с горизонта. И только четыре года назад «Метеорит» сделал новый виток в своей истории. По удивительному стечению обстоятельств, это совпало с падением реального — Челябинского — болида. Так мягкий грильяж из фундука появился в витринах не только магазинов, но даже минералогических музеев мира. Вернуть себе былую славу готовится и младший брат «Метеорита» — конфеты «Рыжик». Они появились на свет благодаря смекалке уральских кондитеров. Дорогостоящий фундук частично заменили более доступным сырьем — морковью. Популярными стали не только необычные конфеты, но и мальчик, ставший лицом бренда. Иван — тот самый рыжик. Преподаватель экономики вспоминает, как совершенно случайно попал на фотосессию, даже не зная для чего она. А через полгода увидел себя на коробке со сладостями. С детства знакомый вкус и у еще одного шедевра уральских кондитеров — пряника «Сказы Бажова». Бестселлер не приедается уже 40 лет. Секрет его успеха — сухие духи. После выпечки пряник пропитывают сиропом на коньяке и прослаивают яблочным повидлом. «Сказы Бажова», увековечившие старинные предания, сами не терпят современных веяний. Практически всё кондитерам приходится делать вручную. А удивительные морозные узоры на поверхности, называемые «зайцами», проступают только с помощью старой доброй натуральной щетки. И хотя Свердловск потребителям