Угроза обрушения? Строители сносят несущую стену в доме на Пехотинцев

03.05.2017

От вибраций перфоратора уже появились трещины на седьмом этаже

Все началось со страшного грохота — он разбудил соседей ранним утром. Это строители с 1 этажа приступили к работе. Поскольку шумели до темна, люди вызвали участкового. Он разъяснил рабочим установленные законом часы. Но работы продолжились и вскоре от вибраций перфораторов задрожали стены и перестали закрываться окна. Ринат пошел разбираться внутрь. Строители успели выпилить пару блоков. И, судя по разрезам, ограничиваться этим не собирались. Однако после вмешательства жителей побросали инструменты и разбежались. А те, кто остался, уверяют: это — не их рук дело. Владельца магазина мы не нашли. Говорят, он сейчас находится за границей. Тем временем, после последней долбежки многоэтажка затрещала по швам. Несмотря на видимые, казалось бы, нарушения, в этом деле надо еще разбираться — говорят юристы. Ведь сносить несущие стены можно — при условии, что будет проведено усиление. Но и на это нужно получать специальное разрешение. Уполномоченным органом, который вправе проверить законность работ по реконструкции, наличие проектной документации, является областное министерство строительства. Туда жителям и следует незамедлительно обратиться, пока трещины не превратились в развалины.