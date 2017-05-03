Серебро дороже золота: футболисты ФК «Урал» проиграли «Локомотиву» в финале кубка России

03.05.2017

Поддержать спортсменов в центре города собрались сотни горожан

Вперед и с песней. Поддержать любимую команду болельщики стараются даже не расстоянии. В это же время — за тысячи километров, в Сочи — футболисты «Урала» готовятся к историческому матчу. Они впервые вышли в финал Кубка России. Фанаты, не попавшие на игру, собираются перед большим экраном. Некоторые — всей семьёй. Перед началом матча болельщики поимённо называют всех спортсменов. Заодно — разогревают голосовые связки. На пути к Кубку России у уральцев стоит Локомотив. Железнодорожников изначально называют фаворитами матча, на них чаще делают ставки букмейкеры, но фанаты Урала верят в успех свердловчан. Судьба трофея решилась во втором тайме. Запас удачи у нашего вратаря Николая Заболотного исчерпался на 76 минуте. Локомотив забивает первый гол в ворота черно-оранжевых. У екатеринбургских болельщиков нет слов, одни эмоции. Футболисты Урала не сдаются — бьются до самого конца. Однако, на девяностой минуте Локомотив удваивает счет. После этого футбольные страсти накаляются до предела. Дополнительное время заканчивает потасовкой на поле. Как итог — четыре красные карточки. С поля финалисты с Урала уходят в подавленном состоянии. В раздевалке их утешают первые лица области, приехавшие поддержать команду. По словам Евгения Куйвашева, их серебро дороже золота — до таких высот свердловский футбол еще не поднимался. Воспрянув духом, футболисты отправились домой. Небольшая передышка — и снова в бой, на сей раз за лидерство в Чемпионате России. 8 мая уральцы сыграют с самарскими Крыльями Советов.