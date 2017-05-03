Первым делом – вертолеты: авиация репетирует Парад в небе над Екатеринбургом

На горизонте вертолеты появились точь-в-точь по расписанию. Вооружившись камерами, горожане выстроились встречать парадный строй вдоль улиц. В Екатеринбург авиация слетается со всего Урала. Истребители — из Челябинска и Перми, вертолеты — из Каменска-Уральского. Встречаются пилоты уже в небе над Екатеринбургом. Точность ювелирная – два десятка машин нужно выстроить в шеренги на высоте двухсот метров. Сегодня пилоты привыкают к местности – изучают расположение высоток, строительных кранов и вышек. Несмотря на поздний час, центр города содрогается от мощи военной техники. Первым на брусчатку площади пятого года въезжает танк-победитель. Вслед за легендарным Т-34 в строю бронеавтомобили, самоходные гаубицы и системы «Град». Внешность обманчива. Грозные эти машины лишь снаружи: внутри и коробка-автомат, и кондиционер — словом, все для комфортной поездки. Сорокатонная техника довольно проста в управлении, но чтобы держать дистанцию, механикам и водителям приходится глядеть в оба. Палки в колеса комплексам С400 вставляет… брусчатка. На каменном покрытии водителям приходится крепче держаться за баранку. Из оцепления за репетицией Парада наблюдают тысячи зрителей. Ведь 9 мая пробраться к площади так близко будет невозможно. Ирина в этот день и вовсе будет отмечать двойной праздник, признается, военную технику мечтала увидеть вблизи с самого детства. Глаз не оторвать будет и от пеших колон, особенно — от замыкающих. Сотня девушек Центрального военного округа два месяца училась шагать в ногу. Ради строя им пришлось снять юбки и обувь на каблуках — и сменить форму на брюки и ботинки. Даже макияж пришлось согласовывать с генералами. У девушек в форме на параде особая миссия — они добавят в праздничный хор звонкую нотку. Впереди у военных еще один генеральный прогон — 5 мая. В этот день центр города вновь займет тяжелая техника. А вот увидеть здесь танки и самолеты вместе можно будет лишь 9 мая.