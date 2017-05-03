Память танкистов-добровольцев почтили в Екатеринбурге

Горожане возложили цветы к монументу на привокзальной площади


Он символизирует подвиг не только фронтовиков уникального корпуса, но и тех, кто создавал его в тылу. В памятной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, военные и молодежь. Подрастающему поколению напомнили о неоценимом вкладе танкового корпуса в Победу. Уральцы на собственные сбережения и сверх плана сформировали целый танковый корпус, в котором все — от машин до пуговиц сделано и куплено добровольцами. Дивизия «черных ножей» прошла путь от Орла до Праги и стала легендой.

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