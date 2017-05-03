Лесной пожар под Кедровкой угрожает складу боеприпасов

03.05.2017

Количество возгораний в регионе растет, почему тушить стало тяжелее?

С высоты птичьего полета клубы дыма больше напоминают облака. Это говорит о том, что огненная стихия отступает под натиском водной. Лесные пожары с воздуха тушат вертолеты из Сибири, которые отправили на подмогу уральским спасателям. Решение направить в Свердловскую область авиацию было принято после того, как природный пожар опасно приблизился к складу боеприпасов в Кедровке. До беды, рассказывают местные, оставалось всего ничего. В бой с огнем вступили пожарный поезд и полторы сотни спасателей и военных. Чем могли, помогали дачники и сельчане. Опасный очаг заливали с вертолетов вертолеты — на это ушло 50 тонн воды. Угроза взрыва миновала. Но местные еще не могут вздохнуть с облегчением. Сегодня в регион прибыла подмога — самолет-амфибия из Красноярского края, где обстановку с пожарами удалось стабилизировать. В нашем регионе пока жарко — в Красноуральске, в частности, горит территория химкомбината, начиненного взрывчаткой. В МЧС уверяют – ситуация под контролем. Самые крупные куски тротила уже убрали, почву проливают, поэтому населению ничто не угрожает. А чтобы в регионе не появились новые горячие точки, жителям советуют быть осторожными. Причиной возгорания может стать даже брошенный окурок. Между тем, тушить пожары теперь сложнее — из-за оптимизации уральского авиаотряда. Из трех вертолетов, которые заливали огонь, остался всего один.