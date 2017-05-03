Когда выключат батареи? Горожане задыхаются в квартирах от жары

03.05.2017

Как скоро закончится отопительный сезон?

От собачьей жары изнывают и крошечный йорк, и хозяйка. Спасения, жалуется Галина Васильна, нигде нет — на улице палит солнце, батареи тоже огонь. И если Ёшу и рассаду выручает прохладный душ, самой пенсионерке приходится несладко — давление скачет и тяжело дышать. Каждую весну ее дом превращается настоящую сауну. Атмосфера в квартирах екатеринбуржцев накалилась, когда в город внезапно пришло лето. Накануне термометры показали рекордные плюс 26. А в домах, где еще продолжается отопительный сезон, показатели и того выше. Но коммунальщики остужать пыл радиаторов не спешат. Обычно отключение происходит после майских праздников — по отмашке городской администрации. Ее еще не поступало. До тех пор даже ненамного снизить градус напряжения управленцы, говорят, не могут. Побороть отопительную зависимость можно только, поставив терморегулятор. Устройство врезают в радиатор, задают необходимую температуру — и прибор не дает батарее сильно нагреться. Правда, его не на каждую трубу установить можно,. Но те, кому согласуют, не будут париться в том числе и по поводу своих кошельков. В администрации города говорят, что отключать тепло еще не время. Грядет похолодание. Столь же непредсказуемым будет и весь май, прогнозируют синоптики. Настоящее лето придет в Екатеринбург по календарю. А вот когда на летний режим перейдет весь город, станет известно завтра — на совещании в горадминистрации.