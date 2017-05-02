Жителям Елизавета отменили плату за отопление и горячую воду

02.05.2017

Оказалось, дело в бюрократических формальностях

Плата за тепло пропала в феврале. Со следующего месяца исчезла графа «горячая вода». Но люди не обрадовались — сразу почувствовали подвох. Такая же ситуация и в соседнем доме. Но там изменений в платежках, кажется, вовсе не заметили. Лишь когда мы указали на пробелы, жильцы стали возмущаться. Таких домов несколько десятков — пояснили в управляющей компании. Отоплением и горячей водой микрорайон снабжала заводская котельная. Но поскольку тогда постоянно возникали перебои с ресурсами, пункт передали в муниципалитет. Теперь его обслуживает Екатеринбургэнерго. Вот только РЭК до сих пор не утвердила тарифы. На самом предприятии прояснить, когда спор с РЭК будет урегулирован, затруднились. Но пообещали, с потребителями будут разбираться индивидуально. В свою очередь, работники управляющей компании рекомендуют еще фиксировать каждый месяц показания счетчиков по горячей воде. Это поможет определиться с размером откладываемой суммы, и одновременно проконтролировать начисления по будущему платежу.