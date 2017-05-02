Ветеран из Каменска-Уральского стал блогером в 90 лет

02.05.2017

Популярным юзером Владимир Лямин стал благодаря подарку внука

Своим добром Владимир Максимович активно делится с миром. Фото помидорной рассады, которую ветеран Великой Отечественной выращивает на балконе, отправляется в социальную сеть. Любые советы за ваши лайки. Интернет для Владимира Максимовича уже нетемный лес. Он его активный пользователь. Подаренный внуками планшет стал окном в новую, доселе неизвестную виртуальную жизнь. Теперь 90-летний юзер делает селфи, лайкает понравившиеся посты и осваивает все новые способы общения. Недавно вот научился записывать голосовые сообщения. Ветеран решил пойти дальше и создал свой блог. Назвался просто — Максимовичем — и задался целью найти однополчан и собрать всех, кто хоть как-то может помочь ветеранам. Пока в блоге Максимовича всего 9 участников. Но лиха беда начало, уверен ветеран. Привлекать юзеров он собирается видеороликами с рассказами о войне. Продвигать его блог в интернете активно помогают те, кто с детства с планшетами на «ты». Селфи с необычным пользователем местные школьники уже вовсю постят, ведь он – живая история, к которой можно прикоснуться. Учиться раскрутке у других блогеров ветеран пока не хочет. Говорит, то, что видел в интернете, не впечатлило, а кое-что вообще возмутило до глубины души. Такая воспитательная работа современной молодежи необходима, уверены в совете ветеранов. Там увлечение Владимира Максимовича одобряют, ведь оно укрепляет связь поколений. Впрочем, интернет Владимир Максимович использует не только просвещения, но и личных нужд. Ветеран недавно купил через интернет пластырь от остеохондроза. И скоро надеется вообще забыть дорогу в реальную аптеку.