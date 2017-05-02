В Среднеуральске такса стала приемной мамой для двух поросят

02.05.2017

Детенышей на погибель оставила мать-свинья

Присосаться к Чекушке поросятам пришлось не от хорошей жизни. Такса с необычным именем стала для крох приемной мамой после того, от них отказалась родная мать-свинья. Которая, похоже, посчитала новорожденных безнадежными — брат и сестра были слишком слабы. Новорожденные разбудили у Чики материнский инстинкт. Ведь та тоже родила совсем недавно, вот только ее щенки выжить не смогли. Тогда такса решила подарить свою любовь чужим детям и тем самым спасла им жизнь. Окрепшим свинкам дали имена — Питбуль и Княгиня. Теперь молодая мама не только играет и ухаживает за поросятами, но и защищает, как собственных детей. Стоит им только пискнуть… такса тут как тут. И хотя молоко Чики уже подходит к концу, она все равно каждый день приходит к своим грудным детям. Необычный союз не удивил разве что ветеринаров. Они и не такое видели! Говорят, поросятам повезло, что они вовремя нашли новую маму. Иначе они могли погибнуть. Подкармливать Питбуля и Княгиню дополнительно уже начали. Весьма вовремя! Ведь из Чекушки они уже высосали все соки. Так что теперь поросят будут приучать к обычному корму, чтобы не подкладывать таксе подрастающую свинью.