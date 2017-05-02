В Екатеринбурге объявили войну, чтобы воссоздать архивное фото

02.05.2017

Авторы проекта «Живая Победа» воссоздали масштабный снимок, на котором свердловчане узнают о начале войны

Горожане примеряют даже не одежду, а судьбы тех, кто жил в военном Свердловске. Современники переживут один из самых шокирующих моментов в российской истории — официальное объявление о начале Великой отечественной. Как это было, можно судить по архивной фотографии, сделанной 3 июля 41-го года. На всю центральную площадь — из репродуктора на здании Горадминистрации — звучит голос Сталина. Вернуться к этой страшной странице в истории страны решили полсотни екатеринбуржцев. Современники попадут в легендарный кадр. Атмосферу тех времен создает даже фотокамера. Старая обскура — ровесница событий — делает снимки-реконструкции максимально похожими на оригинал. Однако найти нужный ракурс удалось не сразу. После войны здание горсовета несколько раз перестраивали. Пришлось подогнать передвижную платформу. Послушать печальную весть собрались добровольцы — горожане, узнавшие о проекте в интернете. В тени здания, сдерживая дрожь, стойко позировали девушки в легких блузках, а тем временем, авторы, глядя на толпу свысока, пытались добиться сходства. Впрочем, абсолютная точность, говорят, не важна. Цель проекта — передать эмоции и воскресить память. Назад в прошлое активисты собираются отправить несколько десятков горожан. Участники позируют перед камерой, как их родные в 40ых. Это повод вспомнить прошлое семьи и показать, что история великой победы писалась не только на поле боя, но и в тылу. В толпе горожан организаторы ищут не только лица войны, но и голос. Открыт кастинг на роль легендарного диктора Юрия Левитана, который из Свердловска на всю страну объявлял о потерях и победах советской армии. Фото двойника, как впрочем, и все другие реконструированные снимки попадут на выставку. Ее презентуют в «Ночь музеев».