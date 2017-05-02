Осторожно, огонь! В Екатеринбурге введен противопожарный режим

02.05.2017

Засушливая погода и сильный ветер за выходные спровоцировали сотню возгораний в Свердловской области

Клубы дыма видны за несколько километров. Из-за него на окраине Екатеринбурга со вчерашнего дня пахнет неприятностями. Сухостой, который горит возле Полевского тракта, не могут потушить вторые сутки. В поле гидрантов нет, а пока пожарные ездят за новой порцией — огонь возвращается на прежние позиции. Подобные возгорания сейчас всерьез угрожают угодьям и населенным пунктам по всей области. Май у пожарных начался с ударного труда, вот только миром дело не кончится — специалисты воюют со стихией и с беспечными свердловчанами, которые сами подливают масла в огонь. Благо, серьезных природных пожаров в области пока нет. Все горячие точки огнеборцы оперативно ликвидируют. В нелегком деле им нынче помогают видеокамеры, которые следят за обстановкой в лесах. Чаще всего они горят на юго-востоке региона. Из-за сухой и ветреной погоды количество очагов в этом году увеличилось в пять раз! Не помогают даже серьезные штрафы за разведение костров на природе. А между тем, даже брошенный окурок может привести к трагедии. Чтобы остановить распространение огня, во многих городах области, в том числе в Екатеринбурге запретили посещать леса и тем более — разводить костры. Впрочем, в МЧС рассчитывают на передышку и помощь свыше — уже в четверг в регион придут похолодание и дожди.