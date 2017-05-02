На генеральную уборку улиц и парков в Екатеринбурге вышли 60 000 человек

02.05.2017

Благоустроители отмечают, что доля бытового хлама год от года становится меньше

Мусор исчезает в полдень. Жители спешат закончить генеральную уборку Чкаловского района. Шутят, им разве что пыль смахнуть осталось — ведь основная работа уже проделана. Субботник здесь длился целый месяц. Погода, действительно, дома сидеть не давала. Только в этом районе на субботник вышло полторы тысячи активистов. У грязи и мусора просто не было шансов, хотя попотеть, конечно, пришлось. Например, берега Исети после зимы живописными не назовешь. Отдыхающие и рыбаки оставили после себя горы отходов. Отходы на свалки вывозят грузовиками — всего в районе собрали свыше полутора сотен тонн мусора, рассказывают чиновники. Усердно его собирают и на предприятиях. На заводе Уралхиммаш субботник превратили в соцсоревнование. Впрочем, большинство волонтеров трудится даже не за «спасибо». На традиционную уборку города люди вышли, как на праздник. Атмосфера была соответствующая. Порядок в парке Чкалова наводят дружно — на субботник вышел и стар, и млад: самому юному участнику 5 лет, а самому старшему — под 90. Заставлять никого не пришлось, люди сами попросили инвентарь и мусорные мешки. Всего же лоск на Екатеринбург наводили 60 тысяч добровольцев. От них требовалось только желание — инструментами и мешками помогли управляющие компании и районные администрации. Первые лица города традиционно приводили в порядок Дендропарк. По словам чиновников, в первую очередь, субботник призван обратить внимание жителей на проблему мусора — и заставить их ценить труд коммунальщиков. Ведь их стараниями к концу апреля мегаполис был уже практически чист. А дальше — дело за горожанами. Ведь не зря говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.