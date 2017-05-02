Мертвая водица: кладбище бродячих собак появилось в реке под Екатеринбургом

02.05.2017

На жуткое место наткнулись садоводы, которые ходят туда за водой

Люди подозревают, что в лесу животных бросили, чтобы сэкономить на утилизации. Мертвых животных нашли близ Режевского тракта — у коллективного сада «Вишенка». Дачники говорят, что этих бродяг на участках никогда не видели. Скорее всего, их убили в другом месте, а потом привезли сюда. На телах собак признаков насильственной смерти не видно, возможно, их отравили. Это и встревожило людей — многие берут из этой речки воду для питья и теперь боятся за свое здоровье. Сейчас люди готовят коллективное письмо в администрацию Берёзовского с просьбой очистить реку от собак.