Мертвая рыба на водоеме начала всплывать с таянием льда. По словам жителей, к берегу прибило около тонны карпов, судаков, лещей и толстолобиков. Местные предполагают, что к экологической катастрофе привел несвоевременный и слишком большой сброс
За толстолобиков ответят: следователи организовали проверку из-за массовой гибели рыбы
Виновных могут привлечь к уголовной ответственности
Мертвая рыба на водоеме начала всплывать с таянием льда. По словам жителей, к берегу прибило около тонны карпов, судаков, лещей и толстолобиков. Местные предполагают, что к экологической катастрофе привел несвоевременный и слишком большой сброс
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За толстолобиков ответят: следователи организовали проверку из-за массовой гибели рыбы