За толстолобиков ответят: следователи организовали проверку из-за массовой гибели рыбы

Виновных могут привлечь к уголовной ответственности


Мертвая рыба на водоеме начала всплывать с таянием льда. По словам жителей, к берегу прибило около тонны карпов, судаков, лещей и толстолобиков. Местные предполагают, что к экологической катастрофе привел несвоевременный и слишком большой сброс воды-либо слитые в пруд отходы с баз отдыха. К ситуации уже подключилась природоохранная прокуратура. По предварительной версии ведомства, к массовому мору рыбы могли привести токсичные выбросы или взрывчатка, применяемая браконьерами. Если это подтвердится, виновным грозит до 2-х лет лишения свободы.

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За толстолобиков ответят: следователи организовали проверку из-за массовой гибели рыбы