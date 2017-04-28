В многоэтажке на Химмаше всему подъезду отключили горячую и холодную воду

28.04.2017

Коммунальщики обнаружили засор в трубе и закрутили все вентили

Засуха наступила в 18 квартирах. Краны пересохли вечером в среду. На утро жители стали звонить в жилконтору. Но ответ начальницы ЖЭУ озадачил. Засор обнаружили в квартире на 7-м этаже. Из раковины вдруг забил фонтан. Вызвали аварийную службу. Только сегодня на подъезде появилось объявление ЖЭУ. Из него следует, что для устранения засора всем обезвоженным необходимо быть дома. Как пояснили в управляющей компании, в многоэтажных домах засоры устраняют сверху. Снизу большой трос физически не протолкнуть. К тому же, во время прочистки стояка в других квартирах могут случиться протечки. Жителям указанных в объявлении квартир необходимо договориться между собой о часе и дне, когда все они будут дома. После чего сразу позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, которая, по заверениям управленцев, все выходные работает круглосуточно.