В Екатеринбурге устроили олимпиаду среди детей, победивших рак

28.04.2017

Около сотни ребят приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванью, теннису и шахматам

Эти спортсмены уже победители — в жизни. Выносливости им не занимать. На эстафетной дорожке ребята, победившие онкологию. Для Милены это первые соревнования. Три года из своих семи она провела в больнице, пытаясь побороть лейкоз. В коротких дистанциях между палатой и домом времени на спорт просто не оставалось. Те, у кого химиотерапия и длительное лечение уже позади, сегодня принимают участие в «Играх победителей». Проводить их придумали 10 лет назад в Польше. Потом инициативу подхватила Россия, а в этом году — многие ее регионы. В Свердловской области турнир среди победителей онкологии проходит впервые. Соревнуются ребята в пяти дисциплинах – беге, плавании, стрельбе, шахматах и настольном теннисе. 90 человек, бывшие пациенты областного онкоцентра, берут пример с профессиональных спортсменов, которые готовили ребят к этим стартам. Из манежа — сразу в бассейн. Шестиклассник Иван еще до болезни занимался легкой атлетикой, а сейчас с удовольствием согласился покорить и водную стихию. Поборов тяжелый недуг, он собирается ставить в жизни новые цели. 20-метровку в бассейне ребята плывут вольным стилем. Как умеют и как хотят. Некоторым в воду спуститься помогают родители — самостоятельно они не могут, но разве это повод сойти с дистанции. Судьи обещают не обращать внимания на фальстарты и не судить строго. 11 лучших спортсменов ждет финальный этап соревнований в Москве — они представят Свердловскую область на всероссийских соревнованиях. Но все же главную победу в своей жизни они уже одержали — одолели страшной болезнью.