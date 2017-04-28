Лис и енотов под Сысертью накормили «шоколадками» от бешенства

28.04.2017

Необычное лакомство с вакциной по всему лесу раскидали охотоведы

После долгой зимней спячки завтрак барсуку приносят прямо в постель. Эти похожие на шоколадки брикеты — с сюрпризом: внутри жидкая начинка. Так охотоведы проводят в лесу вакцинацию против бешенства. Сладкую жизнь животным устраивают каждую весну. Но в этом году профилактике уделяют особое внимание — в Каменском районе обнаружили бешеную лису. Вакцину егеря разносят по всему лесу. В первую очередь, подбрасывают к норам лис и барсуков. Там же ставят фотоловушки — чтобы отследить, кто съел лечебный десерт. Животные же, будто в благодарность, охотно позируют перед камерой. Еще одна обязательная точка — специальные кормушки для косуль и кабанов. Туда как магнитом тянет плотоядных. На обратном пути вакцины разбрасывают прямо из машины, чтобы быстрее охватить 10 тысяч подшефных гектаров леса. А для любопытных зверей лекарства оставляют вдоль трасс. Накормить зверей вакциной от бешенства охотоведам нужно в ближайшую неделю — срок их годности невелик. Ну, а после того, как иммунизация закончится, санитары леса возьмутся за ружья и выйдут на утиную охоту. Профилактика птичьего гриппа, к сожалению, потребует жертв.