Екатеринбург готовится к общегородскому субботнику

28.04.2017

Коллективную уборку улиц и дворов проведут во всех районах города

Денис и Светлана который день заманивают прохожих на субботник. Говорят, такой совместный труд не только объединяет, но и пойдет на пользу самим участникам. Наводя порядок в парке, они ведь для себя стараются. По мнению активистов, чистота парка напрямую зависит от тех, кто здесь гуляет. Прибрав зеленую территорию однажды, мусорить отдыхающие впредь не захотят. А чтобы субботник не считали повинностью, его превратят в праздник. Тем, кто хочет сделать мир чище, предлагают начать с себя — прибраться в собственном дворе. Благо, таких чистюль немало. Метла, грабли и мусорные мешки жители разбирают задолго до генеральной уборки города. В управляющих компаниях готовы помочь жителям навести порядок у дома. по словам коммунальщиков, субботник вновь входят в моду — и этот тренд идет на пользу всему городу. Общегородской субботник обещает быть поистине массовым. Уже обозначены несколько десятков мест, куда могут прийти горожане, ратующие за чистоту. Необходимый инвентарь выдадут на месте. Субботник станет финальным аккордом месячника чистоты. Потом перед горожанами поставят новую цель — сохранить эти достижения как можно дольше.