«Живая Победа»: в Екатеринбурге оживляют фотографии времен Великой Отечественной

27.04.2017

Для воссоздания атмосферы организаторы ищут вещи тех лет, а еще двойников

На перроне за погонами выстраивается целая очередь. Девять добровольцев решили отправиться на фронт… и в прошлое. Они — участники проекта «Живая Победа», авторы которого реконструируют знаменитые снимки времен Великой Отечественной. После долгих поисков в архивах и библиотеках, авторы остановились на 5 фотографиях. Первая в очереди — карточка 43 года: добровольцы уральского танкового корпуса отправляются на фронт. Они улыбаются, еще не зная об ужасах войны. Тимур позировать пришел вместе с сослуживцем, им военная тема по душе. Чтобы оживить историю со всей достоверностью, организаторы тщательно отбирали и типажи участников, и костюмы, и декорации. Похожий вагон предоставила детская железная дорога, шинели и пилотки — свердловская киностудия. Теперь дело за постановкой. Поправлять моделям приходится не только позы, но и мысли. Для большего сходства двух снимков фотограф использует камеру-обскуру. Так что у мастера есть всего несколько попыток — пленка нынче в цене. Настраивать технику приходится, ломая голову — кадр внутри ящика повернут вниз головой. Несколько минут в темной комнате — и на снимке проявляются добровольцы. Таким же способом авторы планируют реконструировать еще несколько знаковых для города фото. Но в проект берут и семейные архивы. В числе прочих позировать для раритетной камеры согласилась и знаменитая актриса Ирина Ермолова. Она воссоздаст фото своей матери. Ну, а тех, у кого фото военных лет не сохранились, авторы зовут на реконструкцию самого массового в проекте снимка. На нем эмоции свердловчан, когда они узнали о начале войны. В эту субботу в 8 утра у городской Администрации ждут всех желающих. Только одеться нужно по моде 40-х годов.