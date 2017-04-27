В доме на Краснофлотцев обвалился потолок

В одном крыле здания теперь нет штукатурки и электричества


После обрушения потолка нарушилось электроснабжение в крыле дома. Однако, по словам возмущенных жителей, уже 3-й день коммунальщики не предпринимают никаких мер. Штукатурка рухнула поздно вечером. По голове едва не прилетело жительнице, которая пошла погулять с собакой. Вместе с отделкой с потолка отвалилась проводка. Крыло погрузилось во мрак. Люди сразу вызвали аварийную службу. Утром пришел работник жилконторы. Все осмотрел, сфотографировал — и был таков. Вот уже несколько дней жители бродят в потемках. Чтобы не спотыкаться об обломки штукатурки, их сложили в мусорные мешки. Местные опасаются, что угроза новых обрушений по-прежнему существует. Дом — коридорного типа. Удобства общие для всех жильцов. Поэтому каждый — в зоне риска. Однако в управляющей компании говорят, что о проблеме жителей не забыли. Техник, обследовавший потолок, исключил угрозу дальнейшего разрушения. Ремонт же не удалось начать сразу из-за более серьезных ситуаций в других домах. Очередь двухэтажки на Краснофлотцев. подошла только сейчас. Коммунальщики готовы принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения потолка. Кроме того, в этом году в доме запланирован капремот, в перечень работ которого наверняка будет включено укрепление межэтажных перекрытий.

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В доме на Краснофлотцев обвалился потолок