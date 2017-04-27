После обрушения потолка нарушилось электроснабжение в крыле дома. Однако, по словам возмущенных жителей, уже 3-й день коммунальщики не предпринимают никаких мер. Штукатурка рухнула поздно вечером. По голове едва не прилетело жительнице, которая пошла погулять с собакой. Вместе с отделкой с потолка отвалилась проводка. Крыло погрузилось во мрак. Люди сразу вызвали аварийную службу. Утром пришел работник жилконторы. Все осмотрел, сфотографировал — и был таков. Вот уже несколько дней жители бродят в потемках. Чтобы не спотыкаться об обломки штукатурки, их сложили в мусорные мешки. Местные опасаются, что угроза новых обрушений
В доме на Краснофлотцев обвалился потолок
В одном крыле здания теперь нет штукатурки и электричества
После обрушения потолка нарушилось электроснабжение в крыле дома. Однако, по словам возмущенных жителей, уже 3-й день коммунальщики не предпринимают никаких мер. Штукатурка рухнула поздно вечером. По голове едва не прилетело жительнице, которая пошла погулять с собакой. Вместе с отделкой с потолка отвалилась проводка. Крыло погрузилось во мрак. Люди сразу вызвали аварийную службу. Утром пришел работник жилконторы. Все осмотрел, сфотографировал — и был таков. Вот уже несколько дней жители бродят в потемках. Чтобы не спотыкаться об обломки штукатурки, их сложили в мусорные мешки. Местные опасаются, что угроза новых обрушений