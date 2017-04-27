Охота на браконьеров: под Сысертью инспекторы задержали нарушителей на лодке

Никаких разрешительных документов у мужчин не оказалось


Оказалось, что пострелять птиц компания решила не с берега, а с лодки. Хотя по правилам это категорически запрещено. После задержания любителям нелегальной охоты выписали штраф — 4000 рублей. Такие рейды сотрудники охотнадзора теперь устраивают регулярно. Говорят, к майским праздникам количество нелегалов растет. На патрулирование окрестностей инспекторы уходят поздно ночью и возвращаются рано утром — именно в это время люди чаще всего идут на преступление. Один из браконьеров попытался скрыться в кустах. Но его поймали и забрали оружие.

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Охота на браконьеров: под Сысертью инспекторы задержали нарушителей на лодке