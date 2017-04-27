Докопались до 19 века: из котлована под новостройку вместе с грунтом достали старинные надгробия

27.04.2017

Мраморные плиты имеют причудливую форму и надписи на иностранных языках: французском, немецком, польском

Дорогие по тем временам мраморные надгробья с надписями на иностранных языках обнаружили рабочие. Строители рыли котлован под высотку, а откопали историю дореволюционного Екатеринбурга. Выяснить, что же они всё-таки нарыли, строители попросили работников музеев, и не зря. Первый же памятник оказался исторической ценностью. Это надгробие Агнии Ивановны Гассельблат, в замужестве Волковой. По стечению обстоятельств, обе семьи хорошо известны в Екатеринбурге. Брат Агнии Ивановны, вернее Агнес Эмильевны, был управляющим Белорецким горным округом. Его сын Виталий Алексеевич проектировал Уралмашзавод, а внук основал в Екатеринбурге генеалогическое общество. Много хорошего для города сделала и семья супруга Агнии Ивановны. Брат ее мужа был не только депутатом городской думы и меценатом, но и одним из основателей Михайловского кладбища. Ответили историки и на главный вопрос — откуда на стройке взялись надгробья 19 века. Скорее всего, их привезли с католического и лютеранского отделов старейшего городского кладбища. И произошло это еще в прошлом веке. Сейчас эксперты думают о том, как восстановить историю семей найденных надгробий, и надеются отыскать под завалами другие памятники. Например, Онисима Клера и горщика Данилы Зверева. А эти надгробья собираются передать на хранение. Памятник Агнии Волковой, скорее всего, останется в музее истории Екатеринбурга, католические надгробья установят на действующем католическом кладбище. А остальные памятники, вероятно, заберет краеведческий музей.