День Победы в Екатеринбурге пройдет на высоте

27.04.2017

Репетиции воздушной техники — военных истребителей и вертолетов — пройдут на следующей неделе

Поддержку с воздуха самолеты обеспечат традиционному смотру всех родов войск 9 мая. Парад, как обычно, начнется в 10 утра. Те, кто не пробьется через многотысячную толпу, смогут увидеть шествие на шестнадцати мультимедийных экранах. А в полдень на них покажут трансляцию главного Парада страны в Москве. Следом за военными по центру города пройдет бессмертный полк — горожане пронесут портреты родных и близких, участвовавших в войне. Кроме того, в программе празднования — выставка ретро-техники, спектакли и концерты. Основной упор в этом году организаторы постарались сделать на митингах памяти. Самый массовый пройдет на Широкореченском мемориале