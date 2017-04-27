Беда для экологии и рыбаков: на водоеме под Сысертью массовый мор рыбы

27.04.2017

Все берега усыпаны карпами, судаками и толстолобиками

Судаков и лещей работники санатория таскают мешками. Мертвая рыба сама идет в руки — ее каждый день выбрасывает на берег, к ногам отдыхающих. За 4 дня отсюда уже вывезли почти тонну тушек, жалуются местные. В окрестностях Сысерти сейчас витает тяжелый запах тухлятины. Ее источник — водохранилище, чья акватория усеяна рыбой. Эту жуткую картину жители наблюдают с тех пор, как на водоеме начал таять лед. Что привело к экологической катастрофе, местным остается только гадать. Промышленных предприятий поблизости нет, поэтому версию о ядовитых сбросах отмели сразу. Жители считают, что рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода. Из водохранилища нынче спустили слишком много воды, причем еще до того, как лед тронулся. Одних рыбешек задавило, другие просто задохнулись. Как рассказывают знатоки, речку, питающую водоем, перегородили бобры, настроившие плотины. Возможно, при сливе это не учли. Однако в местной администрации утверждают, этой весной еще не было никаких сбросов. Местные не исключают, что водоем вообще стал непригоден для существования рыбы — в него могли попасть отходы баз отдыха и дачных поселков. Но количество таких выбросов должно быть очень большим, считают инспекторы, прибывшие на место. Они взяли рыбу и пробы воды на анализ — и теперь будут устанавливать точные причины гибели обитателей. На их первый взгляд, к мору могли привести как толстый слой льда, так и ранний сброс воды, богатой кислородом. Если сброс все же был, виновниками займется уже природоохранная прокуратура. Она выяснит, кому принадлежит плотина и сколько воды утекло. К ситуации подключились и местные депутаты. Масштабы бедствия тоже устанавливаются. Ведь рыба продолжает всплывать кверху брюхом. Рыбаки подозревают, что часть осталась на дне. Ведь, к примеру, щуку на берегах еще не находили, а она здесь точно водится.