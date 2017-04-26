Великий подвиг не продается, возмущается Юрий Васильевич. Рекламную кампанию мехового магазина глава союза ветеранов воспринимает как оскорбление. Слоган о распродаже в обрамлении георгиевских ленточек выглядит как минимум неуместно — ведь Победа в войне не имеет цены. Но у меховщиков, похоже, шкурный интерес — черно-оранжевым двуколором предприниматели решили увеличить товарооборот. Привлечь внимание горожан им удалось — правда, эффект оказался обратным. Неравнодушные жители, переживая за чувства ветеранов Великой отечественной, подняли тревогу в социальных сетях и сейчас составляют жалобу на магазин. Однако в магазине утверждают, что своей рекламой никого обидеть не хотели. Наоборот, цель предпраздничной пиар-акции — поднять настроение горожанам и, в первую очередь, героям войны. Всем неравнодушным юристы советуют обратиться в антимонопольную службу. Там проанализируют, как выглядят изображение георгиевской ленты и слово «победа» в контексте распродажи. Только тогда можно говорить о
Ветеранов оскорбила «победная распродажа» в меховом магазине
Продавцы использовали в рекламе символику Дня Победы
Великий подвиг не продается, возмущается Юрий Васильевич. Рекламную кампанию мехового магазина глава союза ветеранов воспринимает как оскорбление. Слоган о распродаже в обрамлении георгиевских ленточек выглядит как минимум неуместно — ведь Победа в войне не имеет цены. Но у меховщиков, похоже, шкурный интерес — черно-оранжевым двуколором предприниматели решили увеличить товарооборот. Привлечь внимание горожан им удалось — правда, эффект оказался обратным. Неравнодушные жители, переживая за чувства ветеранов Великой отечественной, подняли тревогу в социальных сетях и сейчас составляют жалобу на магазин. Однако в магазине утверждают, что своей рекламой никого обидеть не хотели. Наоборот, цель предпраздничной пиар-акции — поднять настроение горожанам и, в первую очередь, героям войны. Всем неравнодушным юристы советуют обратиться в антимонопольную службу. Там проанализируют, как выглядят изображение георгиевской ленты и слово «победа» в контексте распродажи. Только тогда можно говорить о