В Параде Победы примет участие 100-летний фронтовик

26.04.2017

Тем временем, Екатеринбург активно готовится к празднованию 9 мая

На врачей и гостей Александр Иванович глядит во все глаза. Ведь еще вчера он из-за слепоты никого не видел. Зрение ветерану Великой Отечественной вернулось после операции по замене хрусталика. Но решиться на нее было непросто — дедушке скоро исполнится сто лет. Несколько недель врачи лечили у пациента сопутствующие возрасту заболевания, и вот, наконец, наступило прозрение. Вновь собрать волю в кулак ветеран решился не только ради зрения. На старости лет боец дальневосточного фронта мечтает принять участие в Параде Победы. Получив результаты операции, медкомиссия признала Александра Ивановича годным. Пока ветераны подгоняют по фигуре кители и чистят до блеска награды, действующие военные репетируют их появление 9 мая. Главных героев праздника провезут по площади под песню «День Победы». Следом по брусчатке пройдут и проедут представители всех родов войск российской армии. Они уже месяц учатся держать строй и шагать в ногу. Время уже недетское, но юные суворовцы участвуют в репетиции наравне со взрослыми. Рота барабанщиков по многолетней традиции прошагает во главе Парада. И впервые в нем примут участие юнармейцы. 100 девушек и 100 юношей вот уже два месяца оттачивают синхронную шагистику. Чтобы ничто не отвлекало, ребятам специально сшили форму. Чтобы в день победы показать себя во всей красе, участники Парада еще раз встретятся — на генеральной репетиции. Она пройдет 5 мая — и на этот раз в центр стянут не только пехоту, но и всю военную технику.