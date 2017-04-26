Торты на колесах: свердловчанки научились делать десерты на радиоуправлении

26.04.2017

Бисквиты две сестры устанавливают на платформы от игрушечных автомобилей, чтобы едой было ещё и играть

олго играть такой машинкой Слава не в силах. Автомобиль хочется скорее съесть! Ведь это не просто игрушка, а настоящий торт на колесах! Его однажды испекла мама мальчика, которой захотелось сделать необычный подарок на день рождения. И пошло — поехало. Вот тот самый ролик, что вдохновил кондитера. В интернете он набрал тысячи просмотров. Большой грузовик, груженный песочной крошкой, вдруг разрезают на части. Внутри вместо пластмассы оказываются слои бисквита. За дело Наталья взялась вместе с сестрой-кондитером. Они разобрали игрушечную машину, оставив от нее только колеса и провода. Затем на платформу водрузили бисквит, промазали его кремом и хорошенько закрепили. Увезти сладкий груз сможет далеко не каждая машина, поэтому кондитеры выбирают те, что длиной от четверти метра. Вырезанный по форме бисквит покрывают мастикой, а потом начинается самая кропотливая работа — украшение. Тут у фантазии рукодельниц отказывают тормоза! За полгода сестры испекли десятки необычных десертов. В форме куклы, акулы и мамонтенка. Но делать торт-автомобиль, признаются, интереснее всего. Тут приходится быть не только кондитерами, но и автомеханиками! Сладкий транспорт в итоге должен поехать. Гонки на столе, как правило, длятся недолго! Торт съедают в считанные минуты. Внутри мультяшной машинки оказывается полукилограмовый бисквит с шоколадной крошкой — больше машина не увезет.