Сотни садоводов на Челябинском тракте оказались отрезаны от внешнего мира из-за перекрытой дороги

26.04.2017

Выход из тупиковой ситуации искал «Городской дозор»

Возвращаясь накануне на свои участки, садоводы встретили на пути неожиданное препятствие. Проезд оказался наглухо перекрыт. Естественно, люди переполошились. Ведь это не сезонные садоводы и даже не огородники выходного дня. Многие здесь живут постоянно. И всех очень удивило, что дорогу закрыла ГИБДД. Это если говорить о благоустроенной дороге. За ней садоводы сами следят, сами ремонтируют и убирают. По другому выезду даже пешком ходить страшно, а машину после этого можно сразу в сервис отправлять. Тем, кто рискнет, придется потратить кучу времени. Как выяснилось, ограждение по предписанию ГИБДД установило управление дорог. Однако в ведомстве не считают, что ущемили чьи-то права. Поскольку никакой дороги здесь нет, и не было никогда. Садоводам необходимо обратиться в администрацию города с просьбой оборудовать подъезд к участкам. По закону о садоводстве, муниципалитет обязан помогать в создании таких дорог. В противном случае юристы рекомендуют обращаться в суд. Но при этом следует учесть, что расходы на оборудование такого подъезда лягут на плечи садоводов. Поскольку содействовать для чиновников не означает раскошелиться.