Особый режим: МЧС готовится спасать леса от пожаров

26.04.2017

В Свердловской области запретят разводить огонь не только в лесах, но и даже на приусадебных участках

Получить штраф за субботник Иван Сергеич явно не ожидал. Мужчина погорел, сжигая прошлогоднюю листву, а это, оказывается, запрещено. Ивана Сергеевича спалили соседи – они увидели дым и позвонили в лесхоз. Теперь мужчине светит наказание, ведь в Березовском вторую неделю действует противопожарный режим. Разводить огонь нельзя не только в лесу, но даже на приусадебных участках. В сухую погоду из любой искры может разгореться пламя. Беспечность и неаккуратность – причина 90 процентов лесных пожаров. Поэтому свердловчанам и запрещают жечь мусор, траву и проводить любые работы с огнем. Закрывать на это глаза не стоит — инспекторам сверху видно все. Горячие точки на карте области ищут даже с воздуха — с помощью квадрокоптера, который оперативно передает на землю данные об обстановке в округе. Глаз да глаз за лесами и полями держат и 63 видеокамеры. В их объектив попадает 20% лесов области. Картинка стекается в региональный штаб. Когда объявляют пожарную тревогу, на место выдвигаются лесники. На пути стихии готовы встать пять тысяч специалистов. Гореть свердловские леса начали, едва сошел снег. Уже обнаружено 46 очагов, что в несколько раз больше прошлогодних показателей. Лето у пожарных и лесников обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют сухую и ветреную погоду, а значит, особый режим в проблемных районах будет действовать весь сезон.