Антиголубь прилетел: музей истории Екатеринбурга закрыл вакансию мечты

26.04.2017

Новый сотрудник охраняет историю от птиц и следов, которые они оставляют на здании

Его первый рабочий день, похоже, запомнит весь город. Студент Костя вступает в должность человека-антиголубя. Обязанности у необычного работника просты: он гоняет пернатых, загадивших фасад Музея истории Екатеринбурга, и людей, которые их подкармливают. Завидев человека с головой голубя, даже люди пугаются. Что уж говорить о птицах. Встретить такое сопротивление крылатые явно не ожидали — они привыкли к тишине и спокойствию. А теперь — даже не присесть! Должность антиголубя в музее решили ввести, чтобы сохранить чистоту истории. Птицы нещадно портят 300-летний памятник архитектуры, а также новые вывески и баннеры. В хранилище старины подсчитали, услуги альпинистов, покупку технических средств или содержание ястребов и котов им не потянуть. А вот работник, разгоняющий птичьи стаи — и выгодно, и весело. На кастинге 21-летний Костя обошел с десяток конкурентов. К тому же он оказался на голову выше остальных — в прямом смысле. Баскетболист гордо носит маску и с юмором относится к обязанностям. Пока в распоряжении антиголубя только подручные средства. Они действенны, но эффект дают непродолжительный. Поэтому Константин думает, как отвадить крылатых вредителей насовсем. Как рассказывает человек-антиголубь, белой вороной среди прохожих он себя не чувствует. У виска, глядя на него, никто не крутит. Наоборот, горожане подходят, чтобы пообщаться и сделать фото на память.