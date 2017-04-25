Выпускницу колледжа выгнали с ЕГЭ по математике из-за привычки писать на руке

25.04.2017

Решая задачу, девушка на коже записала 4 цифры, которые наблюдатели посчитали шпаргалкой.

Эти четыре цифры Даша до сих пор держит в уме. Ведь из-за маленькой заметки на руке девушка провалила экзамен! Ее привычку писать, умножая, организаторы ЕГЭ по математике посчитали нарушением. За дверью Дарье объяснили, что на экзамен она больше не вернется. Оказывается, правила единого тестирования запрещают участникам делать любые пометки вне бланков. За написанные, например, на теле или парте цифры участника, по правилам, на год лишают права пересдачи. Да еще и штраф выписывают. Таким законам юристы ставят твердую двойку — за то, что в них явно не хватает уточнений. Защитники готовы привлечь независимых экспертов — судей. Теперь держать ответ придется Министерству образования. Главное, чтобы оценку его работе суд поставил до начала июня. Ведь без баллов по математике Дарья не сможет нынче поступить в ВУЗ.