Пощечина медицины: фельдшера скорой помощи подозревают в избиении пенсионерки

25.04.2017

ЧП произошло во время установки 83-летней пациентке капельницы.

Руку помощи ее маме, жалуется Елена, фельдшер скорой не протянул, а поднял. После визита медиков Валентине Максимовне стало только хуже. У 83-летней бабушки подозревали инфаркт, но в карту пришлось занести ушиб лица. Неотложку Елена вызвала, когда у ее мамы, инвалида первой группы, ухудшилось состояние. Фельдшеру не понравились результаты кардиограммы, и он посоветовал везти пациентку в больницу. Дочь ушла собираться, а бабушке начали устанавливать капельницу. Что было дальше, Елена знает со слов медсестры. Валентина Максимовна, испугавшись иголки, дернулась — за что и получила. От вопроса, откуда у мамы на лице красный след, сотрудник скорой отмахнулся — мол, щёку женщина ушибла раньше. Но приехавшим на вызов полицейским медсестра озвучила иную версию. После разбирательств бабушку с бригадой реанимации все же увезли в больницу — чтобы исключить не только сердечный приступ, но и черепно-мозговую травму. Валентина Максимовна отделалась синяками и испугом, впрочем, сейчас ей вредны любые потрясения. На станции скорой помощи уже начали служебную проверку, но пока ставить ситуации окончательный «диагноз» коллеги не берутся. Фельдшера называют опытным медиком с хорошей репутацией. Возможно, ТАК он пытался успокоить пациентку. Однако, Елена сомневается, что мама в ее отсутствие буйствовала. Бабушка, перенесшая инсульт, может шевелить только правой рукой — об этом дочь медиков предупреждала. Максимум, что она могла сделать — отмахнуться, почувствовав боль. Что же произошло, до конца не ясно. Свою версию развития событий фельдшер еще никому, кроме правоохранителей, не излагал, после той смены ушел на больничный. Со СМИ общается только его брат. Но Елена уже написала заявление в полицию. А после того, как случай вызвал общественный резонанс, проверку организовала и прокуратура. Между тем, на станции скорой уверяют, что в таком скандале их сотрудники оказались замешаны впервые. И если факт подтвердится, фельдшера накажут по все строгости. Могут даже уволить